Válka s Íránem? USA vyšlou dalších 1000 vojáků na Blízký východ

Washington viní Teherán z útoku na dvojici tankerů blízko strategického Hormuzského průlivu, po němž minulý týden vzrostly světové ceny ropy. Írán obvinění odmítá a označuje ho za součást americké kampaně proti své zemi.

3 of 4: The United States does not seek conflict with Iran. The action today is being taken to ensure the safety & welfare of our military personnel working throughout the region & to protect our national interests.