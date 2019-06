Popravy a mučení dětí. Expert bije na poplach

Vynucené doznání

Soud s osmnáctiletým Murtadžou Kurajrisem, jemuž hrozil trest smrti za činy, které měl spáchat v době, kdy mu bylo 10-11 let, byl dalším příkladem porušování lidských práv v Saúdské Arábii, deklaruje odborník. Dodává, že zřejmě i na základě mezinárodního tlaku bylo v sobotu oznámeno, že mladík popraven nebude a na svobodu by se mohl dostat do roku 2022.

„Ačkoliv jde o slibnou zprávu, už skutečnost, že saúdská vláda popravu Kurajrise zvažovala, je problematická,“ píše aktivista. Připomíná, že Saúdská Arábie je jednou z mála zemí, které uplatňují trest smrti vůči dětem, což je v rozporu s jejími mezinárodními závazky.

Saúdská veřejná prokuratura, která od roku 2017 působí pod královským soudem, jehož je Mohamed bin Salmán členem, o trest smrti pro ši’ítu Kurajrise usilovala, zdůrazňuje Coogle. Dodává, že podle prokurátora se měl chlapec dopustit zločinů spojených s protestním hnutím na východě země v letech 2010 až 2014, byl obviněn z útoku na policii zápalnou lahví, napadení německého diplomatického vozu, nelegálního držení střelné zbraně, účasti na protestech a členství v teroristické organizaci.

Kurajris obvinění odmítá, zdůrazňuje expert. Odkazuje na tvrzení Evropské saúdské organizace pro lidská práva, že mladík byl zatčen v září 2014, ve věku 13 let, a od té doby je vězněn.

Žádnému dítěti by neměl hrozit trest smrti, a o to méně Kurajrisovi, který měl spáchat své činy v tak nízkém věku, a Saúdská Arábie by měla provést právní reformu, která zastaví veškeré popravy bez výjimky, deklaruje aktivista. Doplňuje, že možná i pod tíhou kritiky se saúdské úřady loni pokusily napravit reputaci země a přijaly zákon o mladistvých, který chrání děti v soudním řízení.

„Saúdská Arábie vyzdvihovala tuto reformu ve své zprávě z roku 2018 pro Radu OSN pro lidská práva v rámci své celkové revize stavu lidských práv v zemi,“ pokračuje Coogle. Poukazuje, že Rijád ovšem již nezmínil, že zákon se nevztahuje na jisté činy známé jako „hudud“ a závažné zločiny, které si dle saúdské interpretace islámského práva žádají zvláštní tresty.

Jelikož prokuratura vinila Kurajrise právě z takových přečinů, hrozil mu nadále trest smrti, vysvětluje pracovník HRW. Podotýká, že důkazy proti chlapci zahrnovaly jeho doznání, které podle jeho slov bylo vynucené, a dále výpověď čtyř dalších osob obviněných v podobných případech, přičemž dvě z nich byly v době údajného spáchání zločinu rovněž teenagery a od roku 2014 samy čekají na výkon trestu smrti.

Běžná praxe

Nespravedlivé soudy se ši’íty za přečiny spojené s protesty jsou v Saúdské Arábii velmi běžné, kritizuje aktivista. Připomíná, že HRW získala a analyzovala 10 rozsudků z let 2013 až 2016 nad muži a chlapci, kteří byli obviněni v souvislosti s protesty, a téměř ve všech případech obvinění odvolali svá doznání, jelikož byla údajně vynucená bitím a dlouhou samotkou.

Obvinění sice svá doznání u soudu odvolali a tvrdili, že byla dosažena mučením, což však soud ve všech případech odmítl, stejně jako jejich žádosti o přehrání záznamu výslechů a předvolání těch, kteří je vedli, konstatuje Coogle. Deklaruje, že takto flagrantně neférové procesy vedly v uplynulých letech k popravám desítek saúdských ši’ítů, včetně hromadné popravy 37 lidí provedené letos 23. dubna, v rámci níž přišel o život i Abdulkarím Havaj, který měl spáchat zločin jako teenager.

Kurajrisova kauza ukazuje, že nedávné reformy příliš nechrání děti před klíčovými chybami saúdského justičního systému a nadále vystavují zadržené riziku mučení, neférového procesu a trestu smrti, kritizuje expert HRW. Zdůrazňuje, že s ohledem na práva dítěte musí Saúdská Arábie zavést právní garance toho, že dítě nesmí být vyslýcháno bez přítomnosti zákonného či právního zástupce a dostane se mu přiměřené obhajoby před nezávislým a nestranným soudem.

„A Saúdská Arábie by měla okamžitě zakázat veškeré popravy dětí a dětských pachatelů,“ apeluje Coogle. Dodává, že bez takových reforem budou podobné případy nadále prodlužovat výčet saúdského porušování lidských práv a držet zemi na krátkém seznamu států, které se uchylují k této ostudné praxi.