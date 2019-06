Muslimská verze transsexualismu? Dívky jsou nuceny se oblékat jako chlapci

Rodiče Mangaly měly ještě před ní dvě dívky. Její otec toužil po synovi, který by mu pomáhal během práce na poušti, např. by mu dával jídlo a vodu. Poté, co se Mangala narodila, ji tedy přeměnili na chlapce.

V silně konzervativní afghánské společnosti se od chlapců očekává, že budou otcům pomáhat s prací venku a jednat s obchodníky. Od dívek se naopak očekává, že budou dělat domácí práce. Pokud by dívka např. šla k k obchodníkům na trhu a zpříma s nimi mluvila, bylo by to považováno za šokující a nepřístojné.

Ten muž, který má jen dcery, je tak v mnohém omezen. Dochází tak k jistému paradoxu, že s cílem čelit velmi přísnému a konzervativnímu myšlení o pohlaví se musí uchylovat k porušování těchto genderových norem.

Dívky, které jsou vystavěny tradici bacha posh, mají do určité míry svobodu, kterou by jinak nepoznaly. Např. mohou s chlapci hrát fotbal, což by jako dívky nemohly. Zároveň však tato svoboda může být zneužívána různými lidmi, kteří je nutí tančit, pít a být sexuálně aktivní, přičemž to z nich může dělá v tradičně konzervativní kultuře společenské vyvrhele.

Jsou též známy případy, kdy ostatní dívky se vysmívají či bijí onu „dívku-chlapce“. Bacha posh, též mívají potom v dospělosti psychické problémy, protože musí přejít z mužské role do té ženské.

Jak se též dívky mění v ženy, bývá obtížnější utajit jejich pravé pohlaví. National Geographic uvádí, že není neobvyklé, že tyto dívky jsou na ulicích obtěžovány, osočovány z transexualismu a z toho, že jednání proti zvykům islámu.

Není jisté, kolik přesně takovýchto dívek změněných na chlapce v Afghánistánu existuje. Rodiny obecně považují chlapce za předmět pýchy, zatímco za dívky se spíše stydí a proto nepřiznávají, kolik mají dívek. Nicméně, výzkumníci zjistili, že každá rodina zná někoho, kdo patří mezi bacha posh.

Afghánská vláda o té tradici ví, ale příliš proti ní nepostupuje. Považuje ji za součást afghánské historie a kultury. Ačkoliv islám, zvláště jeho tvrdá salafistická verze prosazovaná hnutím Tálibán, výrazně přispívá k uchovávání tohoto ultrakonzervativního pohledu na muže a ženy, tradice bacha posh má být ještě předislámská.