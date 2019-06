Raketa zasáhla ropné firmy v Iráku, ExxonMobil evakuuje zaměstnance

Raketa dopadla poblíž jihoirácké Basry a zasáhla komplex Burdžisja, kde jsou rezidence i sídla firem jako ExxonMobil, Shell nebo Eni SpA.

Evacuations underway.The Exxon Mobil part of area. Started immediately after hit by Rocket attacks. Two Iraqis wounded. Other Companies operating at the site include Royal Dutch Shell PLC and 3Italian Eni SpA.#Basra #Iraq pic.twitter.com/8xlVsgyLVK