Írán trvá na ultimátu Evropě. Co bude s jadernou dohodou po 8. červenci?

Íránský ministr ropného průmyslu Bídžan Zangáne dnes navíc Evropu obvinil, že nespolupracuje s Teheránem v otázce nákupu íránské ropy. Írán čelí obnoveným americkým sankcím, které zahrnují také prodej ropy.

Důvodem sankcí je loňské odstoupení USA od mezinárodní dohody o íránském jaderném programu. Ostatní signatáři, mezi nimiž jsou tři evropské země Francie, Británie a Německo, chtějí, aby Írán dohodu dále dodržoval, a slíbili, že najdou náhradní mechanismy, které Íránu pomohou v době sankcí. Zatím se tak nestalo a Írán už vypověděl část dohody i ze své strany.

"Íránská lhůta zbylým signatářům dohody nemůže být prodloužena, další fáze (íránského odstoupení od dohody) začne podle plánu," řekl dnes Kamálvandí k termínu 8. července.

Podle agentury Reuters Německo, Francie a Británie chystají nové kroky, které mají Írán u dohody udržet. Se zástupci těchto tří zemí má 27. června v Paříži jednat Brian Hook z amerického ministerstva zahraničí, který má na starosti Írán. Do Teheránu podle Reuters možná zamíří ministři zahraničí tří evropských států.

We don’t want #Iran to get a nuclear weapon. We withdrew from the #JCPOA and are moving ourselves towards a set of policies which will convince Iran to behave like a normal nation. pic.twitter.com/mhEF0b8F5h