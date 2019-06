Krutá smrt Chášukdžího: Stopy vedou k saúdskému princi. Máme důkazy, tvrdí OSN

Chášukdží byl kritikem Rijádu a zabit byl brutálním způsobem loni při své návštěvě saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu. Jeho tělo se nenašlo. Okolnosti naznačovaly, že šlo o předem naplánovanou akci, která se nemohla odehrát bez vědomí nejvyšších představitelů v Rijádu, což ale Saúdská Arábie vždy popírala.

Rijád dostal zprávu Callamardové s předstihem, ale zatím na ni nereagoval.

What does evidence matter? Will either 🇬🇧 or 🇺🇸 et al take any action against this oh-so-important “ally”? I doubt it - mammon, will continue to prove to be far more important than justice or common decency. #JamalKhashoggi Khashoggi https://t.co/KI5uW7DFJn