Jemenští povstalci zasáhli saúdskou elektrárnu. Z nové statistiky konfliktu mrazí

Šíité v květnu pohrozili útoky na 300 životně důležitých objektů v Saúdské Arábii i Spojených arabských emirátech. Obě země proti nim bojují na straně jemenské vlády od roku 2015.

Mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová útok označila za napadení kritické infrastruktury, detaily k němu ale neposkytla.

Šíité obsadili v roce 2014 hlavní město Saná a přinutili odtud odejít mezinárodně uznávanou vládu. Od té doby se v Jemenu bojuje, přičemž Írán stojí za povstalci, zatímco koalice vedená Saúdskou Arábií za vládou.

Jemenští šíité v květnu zaútočili na dvě ropná zařízení v Saúdské Arábii a minulý týden zasáhli letiště Abhá na jihozápadě Saúdské Arábie. Zranili při tom 26 civilistů.

Sandersová k novému útoku řekla, že Spojené státy situaci monitorují a jednají o ní s partnery. Mluvčí Pentagonu Rebecca Rebarichová sdělila, že podobné útoky jsou "závažným důvodem k obavám, protože ohrožují životy" lidí.

Středisko Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), které monitoruje oblasti konfliktů, tento týden vydalo aktualizovanou informaci o obětech jemenské války. Podle ní přišlo od začátku roku 2015 o život 91.600 lidí.

Approximately 67% of all reported fatalities from direct civilian targeting in #Yemen over the last four and a half years are linked to #Saudi-led coalition airstrikes.



Read the full press release on ACLED's new #YemenWar data for 2015 to the present: https://t.co/GluwkQFaup pic.twitter.com/GkzJFvwuQb