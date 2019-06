Katastrofa byla blízko. Írán mohl sestřelit americký letoun s 35 lidmi

"S americkým dronem v regionu byl také americký letoun P-8 s 35 lidmi na palubě. Tento letoun také pronikl do našeho vzdušného prostoru a mohli jsme ho sestřelit, ale neudělali jsme to," uvedl podle Tasním Hadžízádeh.

Podle agentury AP Hadžízádeh dodal, že Írán měl na sestřelení letounu plné právo, ale rozhodl se zasáhnout dron, který neměl nikoho živého na palubě. Boeing P-8 Poseidon je námořní hlídkový letoun, který využívá námořnictvo Spojených států.

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Abbás Musáví dnes na twitteru napsal, že Írán reaguje na diplomacii diplomacií a na válku obranou, uvedla agentura Reuters s tím, že výrok byl patrně reakcí na dnešní vyjádření amerického zmocněnce pro Írán Briana Hooka, který v Rijádu prohlásil :" Naše diplomacie Íránu nezavdává právo na to, aby reagoval vojenskou silou. Írán se musí střetnout s naší diplomacií, ne s armádou".

Poradce íránského prezidenta Hasana Rúháního mezitím prohlásil, že pokud prezident Trump nechce válčit s Íránem, měl by zrušit sankce. "Válka a sankce jsou dvě strany téže mince... Pokud nechcete válku, měli byste něco dělat s těmi sankcemi," uvedl na twitteru Hesámeddín Ašena.

Napětí mezi USA a Íránem se ve čtvrtek vystupňovalo po sestřelení amerického bezpilotního letadla. Teherán tvrdí, že stroj byl v jeho vzdušném prostoru, Washington ale trvá na tom, že byl v prostoru mezinárodním. Dnes americký tisk přišel s informací, že americký prezident Donald Trump schválil úder na íránské cíle, ale později jej odvolal. Šéf Bílého domu to později potvrdil na twitteru, když napsal, že v noci na dnešek zastavil útok proti Íránu, protože by šlo o reakci neúměrnou závažnosti sestřelení nepilotovaného dronu.

....proportionate to shooting down an unmanned drone. I am in no hurry, our Military is rebuilt, new, and ready to go, by far the best in the world. Sanctions are biting & more added last night. Iran can NEVER have Nuclear Weapons, not against the USA, and not against the WORLD!