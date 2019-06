Proč Trump odvolal útok na Írán? Zaznělo varování před "nebezpečným bláznem"

Bod zlomu

Obě znesvářené strany učinily chyby, ačkoliv američtí velitelé zřejmě ve větší míře, deklaruje britský server. Za vůbec největší pochybení však označuje to, že Američané si v roce 2016 zvolili za prezidenta "nebezpečného blázna".

Řetězec událostí, které vedly Trumpa ve čtvrtek večer k nařízení útoku na Írán, od něhož ustoupil v posledních minutách, začal íránským sestřelem bezpilotního amerického průzkumného dronu, nastiňuje renomovaný týdeník. Podotýká, že ačkoli výhrůžky a urážky si obě strany vyměňují dlouhé měsíce a v posledních týdnech Washington obvinil Teherán z útoků na ropné tankery a na íránské hranice poslal více vojáků, incident s bezpilotním letounem byl skutečném bodem zlomu.

"Pentagon prohlásil, že dron letěl v mezinárodním vzdušném prostoru, když byl zasažen raketou," pokračuje The Observer. Konstatuje, že Írán toto rázně popírá a zdůrazňuje, že stroj narušil jeho vzdušný prostor. Obě strany prezentovaly vlastní mapy incidentu, přičemž Írán si byl natolik jistý, že se obrátil na Radu bezpečnosti OSN, poukazuje editorial. Dodává, že na pozadí snahy Bílého domu vysvětlit, proč byl odvetný útok odvolán, vyvstávají nové otázky.

Mapka poskytnutá Pentagonem zachycující dráhu dronu původně obsahovala nesprávný popis jeho letové trajektorie, podotýká britský týdeník. Připomíná, že v pátek američtí představitelé opožděně potvrdili tvrzení Íránu, že v době incidentu se v oblasti pohyboval druhý, pilotovaný letoun P-8A Poseidon amerického námořnictva, což předtím jejich verze opomíjela, navíc Teherán mezitím zveřejnil záběry vraku dronu údajně vyzdviženého z jeho výsostných vod.

Trump a jeho stoupenci v pátečních tweetech a rozhovorech protichůdně prohlašovali, že útok byl zastaven v obavách o lidské životy, kvůli údajnému zjištění, že sestřelení dronu nařídil íránský velitel bez povolení, případně celou situaci označovali za mazaný trik, připomíná editorial. Odkazuje však na svědectví nejmenovaného člena Trumpovy administrativy, které bude zřejmě pravdě nejblíže a které tvrdí, že odvetný úder byl zrušen v obavě, že dron či P-8A se "v určitou chvíli" do íránského vzdušného prostoru skutečně dostaly.

Zoufalé klaunské číslo

"Taková míra zmatenosti a nekompetentnosti americké vojenské operace by neměla být absolutním překvapením," pokračuje prestižní týdeník. Připomíná, že systematické přehmaty v Iráku a Afghánistánu - především ze strany amerického letectva - stály podle OSN život tisíce civilistů a v roce 1988 americký raketový křižník dokonce v Perském zálivu sestřelil íránské dopravní letadlo, na jehož palubě zahynulo 290 lidí, což Pentagon nejprve popíral, následně přišel s verzí, že letoun představoval hrozbu, a teprve v roce 1996 USA přistoupily na odškodnění pozůstalých.

Za překvapivější, ba dokonce šokující, označuje The Observer chaos, který minulý týden provázel rozhodování v Oválné pracovně. Ptá se, proč nebyl Trump informován dříve o odhadu obětí, co prezidentovi jestřábí poradci od útoku očekávali, jak plánoval Trump reagovat na nevyhnutelnou íránskou odvetu vůči Američanům a jejich spojencům v Perském zálivu, Iráku, Sýrii, Izraeli, Saúdské Arábii či Jemenu a zda je pravda, že šéfa Bílého domu k zastavení útoku přiměl až moderátor televize Fox News, kterému Trump důvěřuje.

Taková situace v Bílém domě by byla komická, pokud by nešlo o naprosto závažnou otázku, deklaruje editorial. Konstatuje, že tento prozatím poslední díl Trumpových "klaunských čísel" zoufale postrádal vtip a naopak moc nechybělo, aby otřásl stabilitou Blízkého východu i celého světa.

"Podtrhuje to naléhavou nutnost návratu k čestné diplomacii a potvrzení dohody o íránském jaderném programu z roku 2015," píše The Observer. Doplňuje, že jde také o budíček pro americký Kongres, který by měl zrychlit své snahy o omezení pravomoci prezidenta vést válečné operace.

Jde také o nový důkaz o Trumpově mimořádné nezpůsobilosti pro výkon prezidentského úřadu, nebere si servítky britský týdeník. Připomíná, že Trump dle svých slov nechce válku, ale svým chováním ji může učinit nevyhnutelnou.