Jak vyřešit krizi v Perském zálivu? Pompeo jednal se saúdským králem a princem

Král Salmán šéfa americké diplomacie označil za "drahého přítele". Podobně se vyjádřil před příletem také Pompeo, když hovořil o Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech jako o "výborných spojencích proti výzvě, kterou přináší Írán".

Productive meeting with King Salman bin Abdulaziz Al Saud today to discuss heightened tensions in the region and the need to promote maritime security in the Strait of Hormuz. Freedom of navigation is paramount. pic.twitter.com/efuZq5EOpK