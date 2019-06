Írán odmítá propustit britskou "špiónku". Vydírat se nenecháme, vzkázal do Londýna

"Paní Zaghariová je Íránka. Byla shledána vinnou v bodech obžaloby týkajících se bezpečnosti a odpykává si svůj trest ve vězení," uvedl dnes mluvčí íránské diplomacie Abbás Musáví. "Írán neuznává dvojí občanství," zopakoval argument Teheránu.

Britský zmocněnec pro Blízký východ Andrew Murrison v neděli během návštěvy Íránu zemi znovu vyzval k "urychlenému a bezpodmínečnému propuštění" Zaghariové-Ratcliffeové.

Obnovený tlak Británie na Írán přichází v době sílících obav z vojenské konfrontace mezi Washingtonem a Teheránem poté, co Írán minulý týden sestřelil americký dron. Americký prezident Donald Trump poté odvolal odvetný úder, když americké bombardéry už byly ve vzduchu.

Humanitární pracovnice v roce 2016 přicestovala do Íránu navštívit rodinu, ale byla uvězněna a odsouzena za spiknutí proti íránskému režimu k pětiletému trestu.

Britka pracovala pro charitativní sekci agentury Thomson Reuters. Obvinění ze spiknutí odmítla stejně jako její zaměstnavatel. Británie se snaží vymoci její propuštění diplomatickou cestou, ale zatím marně. Írán stejně jako v ostatních případech osob s dvojím občanstvím odmítá uznat občanství jiného státu, takže Londýn nemůže uplatnit diplomatickou ochranu.

Manžel odsouzené Richard Ratcliffe minulý týden zahájil hladovku před íránskou ambasádou v Londýně, aby upozornil na strádání své ženy.

#Ratcliffe hunger strike making embassy work impossible, says @baeidinejad We are sorry about this situation but this situation has occurred by the wrongdoing of a national lady & she has a verdict of five years in prison.#FreeNazanin She is #Irgc hostage https://t.co/7NBxdkgJmB