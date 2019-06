Arabové se k Islámu otáčí zády? Průzkum poukázal na veletoče mezi muslimy

Názory zjišťovali výzkumníci mezi 25 407 lidmi od konce roku 2018 až do jara 2019. Agentura Arab Barometr sídlí na jedné z nejslavnějších amerických univerzit, na Princetonu a názory lidí v arabských zemích sleduje již od roku 2006.

Na otázku jestli lidé věří v Boha odpovědělo nejvíce lidí že nikoliv v Tunisku, kde je více než 30% obyvatel nevěřících. Počet nevěřících stoupl také v Libyi, Maroku, Súdánu nebo Alžírsku.

