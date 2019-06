Írán nechce jaderné zbraně, ujišťuje ministr Zaríf. Zaskočil ho výrok Trumpa

Zaríf se rovněž pozastavil nad nedávným výrokem amerického prezidenta Donalda Trumpa, který uvedl, že na poslední chvíli odvolal odvetné údery na íránské cíle, když se dozvěděl, že by o život přišlo 150 lidí. " Vážně jste měl obavy kvůli 150 lidem? Kolik lidí jste zabili jadernou zbraní? Kolik generací bylo těmito zbraněmi vyhlazeno?" uvedl Zaríf. "Jsme to my, kteří kvůli našemu náboženskému přesvědčení, nikdy nebudeme usilovat o jadernou zbraň," prohlásil.

Americký vyslanec pro odzbrojení Robert Wood mezitím na konferenci o odzbrojení v Ženevě řekl, že Spojené státy hodlají i nadále vyvíjet na Írán maximální tlak, dokud Teherán nezmění své chování. Podle agentury Reuters přitom nevyloučil uvalení dalších sankcí.

Vztahy mezi USA a Íránem jsou na bodu mrazu od minulého roku, kdy Trump oznámil odstoupení Spojených států od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015. Uvalil zároveň na islámskou republiku nové sankce.

Trump opakovaně vyzval íránské činitele, aby s USA usedli k jednáním o svém jaderném programu. To Íránci vždy odmítli. Teherán nedávno oznámil, že v červenci přestane ustanovení mezinárodní dohody dodržovat, a v posledních dnech zintenzivnil produkci nízko obohaceného uranu.

Americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil zavedení dalších protiíránských sankcí, které se týkají také íránského nejvyššího duchovního ajatolláha Alího Chameneího. Jde o reakci na nedávné sestřelení amerického bezpilotního letounu nad Hormuzským průlivem. Teherán tvrdí, že ho sestřelil poté, co pronikl do íránského vzdušného prostoru, což Washington popírá a trvá na tom, že incident se stal nad mezinárodními vodami. Íránský prezident Hasan Rúhání dnes nové americké sankce proti Íránu nazval znakem zoufalství a Bílý dům označil za mentálně retardovaný.