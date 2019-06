Íránští rybáři objevili kusy sestřeleného dronu. Verze USA dostala další trhlinu

Na snímku stojí muž vedle rybářské lodi, pod kterou je opřený kus kovu s logem letectva Spojených států. Podle velvyslance byly trosky objeveny v íránských vodách.

Írán trvá na tom, že dron sestřelil ve svém vzdušném prostoru, zatímco Washington tvrdí, že se bezpilotní letoun nacházel nad mezinárodními vodami.

local Iranian fishermen found some parts of wreckage of the US drone downed by the Iranian armed forces in Iranian waters.

ماهیگیران محلی بخشی از بقایای پهپاد آمریکا را که توسط نیروهای مسلح ج.ا.ایران سرنگون شده بود، در آبهای ایران پیدا کردند. pic.twitter.com/ZUWgYdrZkF