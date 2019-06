Macron měl telefonát z Íránu. Bude válka? Ruhání hrozí Američanům

"Írán nemá žádný zájem o zvyšování napětí v regionu a neusiluje o válku se žádnou zemí, včetně Spojených států," vzkázal Rúhání Macronovi. Podle IRNA dodal, že íránská armáda bude reagovat "rozhodně", pokud by Spojené státy nelegálně vstoupily do íránských výsostných vod.

Vztahy mezi Teheránem a Washingtonem jsou nyní mimořádně napjaté kvůli tomu, že Spojené státy zvažovaly odvetný útok za sestřelení amerického dronu v oblasti Hormuzského průlivu. Americký prezident Donald Trump uvedl, že chystanou odvetu na poslední chvíli odvolal, Washington ale vojenské kroky nadále nevylučuje. Trump navíc v pondělí oznámil nové sankce proti íránskému režimu.

Francouzského prezidenta zastihl telefonát s Rúháním před jeho první návštěvou Japonska, které bude v pátek a sobotu hostit summit skupiny G20. Macron v pondělí oznámil, že na summitu v Ósace chce mimo jiné mluvit s Trumpem o napětí kolem Íránu.

Francie je jedním ze signatářů dohody o íránském jaderném programu z roku 2015, od které Spojené státy loni jednostranně odstoupily. Írán teď po obnovení amerických sankcí avizuje, že dohodnuté limity ohledně obohacování uranu brzy přestane dodržovat.

Secretary of 🇷🇺Security Council N.Patrushev in Jerusalem: attempts to portray #Iran as the chief threat to regional security, let alone lump it together with terrorist organizations, are unacceptable to #Russia. Iran was and remains our ally and partner ➡️https://t.co/N1GOwFzEzL pic.twitter.com/PW0S7wlOHO