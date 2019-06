"Reakce bude ještě tvrdší!" Íránský politik varuje USA před narušením hranice

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Předseda íránského parlamentu Alí Larídžání dnes Spojeným státům vzkázal, že Írán zareaguje ještě tvrději, pokud budou jeho hranice opět narušeny. Informovala o tom íránská polooficiální agentura Tasním. Napětí mezi USA a Íránem se minulý týden vystupňovalo po sestřelení amerického dronu. Teherán tvrdí, že stroj byl v jeho vzdušném prostoru, Washington ale trvá na tom, že byl v prostoru mezinárodním. Trump později oznámil, že na poslední chvíli zrušil odvetný úder na íránské cíle poté, co se dozvěděl, že by o život přišlo 150 lidí, což by podle něj nebylo úměrné útoku na bezpilotní letoun.