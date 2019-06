Rusko se chystá na třetí světovou válku? Z Moskvy zazněla znepokojivá slova

— Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz

Současné napětí mezi USA a Íránem vyvolává obavy, zda nedojde k válce, která by se mohla stát i válkou světovou. Slova vysoce postaveného ruského diplomatu v tomto ohledu neposkytují příliš velké uklidnění. Zvláštní vyslanec ministerstva zahraničí pro asijské země, Zamir Kabulov naznačil, že pokud by došlo k válce, Rusko by se mohlo přidat na stranu Íránu. Zprávu přinesla agentura Reuters.