Saúdové sestřelili drony jemenských povstalců, jeden mířil na obytnou zónu

První informace o útoku přinesla televizní stanice povstaleckých Húsíů, podle níž bezpilotní letouny mířily na letiště Abhá a Džizán na jihozápadě Saúdské Arábie. SPA následně citovala armádního mluvčího, který řekl, že koaliční síly zneškodnily dva drony a celá událost se obešla bez škod či obětí. Jeden letoun podle Rijádu mířil na obytnou zónu v provincii Asír.

Húsíové, které podporuje Írán, využívají drony čím dál častěji a cílí při tom na letiště či ropná zařízení v Saúdské Arábii i Spojených arabských emirátech. Dva červnové útoky na letiště Abhá zabily jednoho člověka, více než 30 dalších utrpělo zranění.

Válka v Jemenu trvá už pět let a podle OSN je jejím výsledkem aktuálně nejzávažnější humanitární krize na světě. Šíité v roce 2014 obsadili hlavní město Saná a přinutili odtud odejít mezinárodně uznávanou vládu.

Anti-civilian violence in #Yemen is concentrated in #Hodeidah, #Taiz, and #Sadah: the governorates account for more than half of all reported fatalities from direct civilian targeting recorded by ACLED since 2015.



Report: https://t.co/GluwkQFaup#YemenWar @MatthiasSulz pic.twitter.com/xwaPS4OhZz