Haftarova armáda zadržuje v Libyi šest Turků, Ankara pohrozila nejtvrdší odplatou

"Zadržení šesti našich občanů nelegální milicí s napojením na Haftara je aktem banditismu a pirátství. Očekáváme okamžité propuštění našich občanů, v opačném případě se Haftarovy síly stanou legitimními cíly," uvedla v prohlášení turecká diplomacie.

#UPDATE Ankara will retaliate against any assault from Libyan strongman Khalifa Haftar's forces, which he had ordered to attack Turkish ships and interests in the country, Turkey's defence minister says https://t.co/pKX9XXWtgS #Haftar pic.twitter.com/v73naadgDE