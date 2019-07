Sýrie pod palbou raket. Nálet izraelských stíhaček má čtyři oběti včetně dítěte

Podle syrských médií se v Damašku v noci na dnešek ozývaly exploze a cílem "nepřátelských raket" se stala vojenská základna Mazza. V ní se nachází letiště a věznice, která byla označována za centrum mučení syrského režimu. Základna na jihozápadním okraji Damašku se stala terčem izraelských náletů již v minulosti, uvedl izraelský list The Jerusalem Post.

Image of one of the explosions in #Damascus https://t.co/ZRJ04FzJrd