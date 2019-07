USA udeřily na výcvikový tábor Al-Káidy v Sýrii, byl hrozbou pro celý svět

Úder na výcvikové zařízení Al-Káidy byl zacílený na osoby zodpovědné za "osnování útoků v zahraničí, ohrožujících americké občany, naše partnery a nevinné civilisty", uvedlo centrální velení.

#AlQaeda loyalist group Huras al-Din was targeted in a precision strike today in al-Muhandiseen, in western #Aleppo.



Some locals accuse US aircraft of being responsible, which’d be a significant development - #Russia has effectively banned #America from the airspace for 2+ yrs. pic.twitter.com/Xd7V6O6uro