U Tel Avivu nouzově přistával boeing se 152 pasažéry. Záchranáři se chystali na nejhorší

Na letadlo Boeing 737-400 se 152 lidmi na palubě u ranveje čekalo 100 týmů záchranářů a hasičů. Letiště bylo připraveno v případě nutnosti další letadla odklonit na letiště na jihu Izraele.

Current situation at #BenGurion Airport as a damaged plane with over 150 passengers is expected to make an emergency landing in the next few moments. #Israel https://t.co/CQSvg3X7g0