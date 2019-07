Jemenští povstalci znovu zaútočili drony na saúdské letiště, devět zraněných

"Při teroristickém útoku na letiště Abhá bylo raněno devět civilistů. Osm z nich jsou občané Saúdské Arábie, jeden pochází z Indie," uvedla v komuniké koalice vedená Rijádem.

Povstalečtí Húsíové, které v bojích v sousedním Jemenu podporuje Írán, využívají bezpilotní letouny čím dál častěji a cílí při tom na letiště či ropná zařízení v Saúdské Arábii i Spojených arabských emirátech. Dva červnové útoky na letiště Abhá zabily jednoho člověka, více než 30 dalších utrpělo zranění.

ACLED data confirm that the #Saudi-led coalition and its allies are responsible for the highest number of reported civilian fatalities from direct targeting in #Yemen, with over 8,000 since 2015: https://t.co/GluwkQFaup #YemenWar pic.twitter.com/OzMIAndL6n