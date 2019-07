IS chystá fatální úder, rozpoutá větší peklo než v roce 2014, varují experti

Americký prezident Donald Trump minulý prosinec triumfálně vyhlásil konec IS. Podle zprávy amerického think-tanku však slavil předčasně. Teroristická skupina má připravené desítky velmi dobře vyzbrojených, velmi dobře financovaných spících buněk, které jsou připraveny spustit sérii partyzánských útoků.

Podle zprávy má IS už kapacitu k získání některého z městských center v Sýrii a Iráku, ale čeká na to, až získá takovou sílu, aby jich mohl vzít několik najednou a udržet je. Během dobývání jím ovládaných měst Mosul, Rakka a dalších plánovaně stáhl své bojovníky a jejich rodiny do starých i nových zón podpory v Iráku a Sýrii.

Těmito zónami podpory jsou tunely či vesnice, kde IS postupně a systematicky skladuje zbraně a další zásoby nutné pro náročnou vojenskou kampaň. Ve vesnicích IS získává vliv likvidací starostů, náčelníků a dalších vůdců napojených na síly, které jsou mu nepřátelské, a jejich nahrazování vlastními lidmi. Civilisté, které nezlikvidoval a nevyhnal, jsou mu nuceni platit daně, z kterých dále financuje své aktivity.

Podle expertů by mohla být nová kampaň IS ještě ničivější než ta předchozí, kterou IS rozpoutal v roce 2014 a během které k šoku světa získal území o velikosti Velké Británie. IS nyní totiž získává peníze od vnějších „provinciích“ mimo Irák a Sýrii, které z něj činí obávanou globální sílu. „„IS si zachoval globální finanční síť, která financovala jeho přechod zpět na povstaleckou skupinu,“ upozorňuje zpráva.

IS vyhlásil začátek nové globální kampaně 31.května 2019. Podle expertů, pokud by se mu podařilo úspěšně obnovit fyzický chalífát, dala by se očekávat nová vlna útoků v Evropě.

Že IS je připravený znovu jednat, potvrzují i jiné zprávy. Globální koalice pro porážku IS (Global Coalition to Defeat IS) minulý týden přiznala, že IS má připravené buňky k uskutečnění zvyšujícího se množství útoku proti koaličním partnerům. „To je hlavní starost pro celou koalici, protože to ohrožuje klíčové vojenské zisky a stabilitu nezbytnou pro obnovu (země),“ stojí v prohlášení koalice.

Data zveřejněná na začátku června syrským Rojava Information Center se zdají potvrzovat tyto obavy. Dle centra spící buňky IS uskutečnily jen v květnu 139 útoku na severovýchodě Sýrie. Jedná se o 61% nárůst v porovnání s předchozím měsícem. Počet mrtvých též vzrostl o 42% na 78, a to i v předtím bezpečných oblastech.

USA odhadují, že IS stále velí asi 10 000 bojovníkům v obou zemích. Přesto se američtí vojáci chystají opustit Sýrii. Podle ISW je to „kritická chyba“. Podle zprávy právě pomalý přístup Baracka Obamy a Donalda Trumpa vedl k vzrůstu IS. Zpráva proto varuje USA, aby hrozbu, kterou teroristická skupina představuje, braly vážně.