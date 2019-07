Írán si zahrává s ohněm? Trumpův výrok popudil Teherán, schytal to i Macron

Írán v pondělí oznámil, že nashromáždil více nízko obohaceného uranu, než mu povolovala dohoda se světovými mocnostmi z roku 2015. Na informaci, kterou následně potvrdila i Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), reagoval Trump v pondělí večer varováním, že Írán si "zahrává s ohněm".

"Pan Trump by měl pochopit, že když někdo používá zastrašovací rétoriku vůči civilizovanému národu, tak to ten národ ještě více semkne," řekl Larídžání. Americké hrozby podle něj v Íránu sjednotily jednotlivé politické frakce.

No @jimsciutto. US violated the deal first, over a year ago, and now after 14 months #Iran reduced its cooperation based on provisions the deal itself provides to the signatories in case one or more parties violate the deal. https://t.co/NdDMgG0Fc1