Palestina propustila podnikatele zatčeného po mírové konferenci, USA krok uvítaly

Blízkovýchodní zmocněnec USA Jason Greenblatt na twitteru nedělní propuštění podnikatele Saláha abú Miály uvítal a dodal, že Spojené státy se těší na pokračování rozhovorů s účastníky mírové konference a s "kýmkoliv, kdo chce lepší budoucnost pro Palestince".

While Palestinian leadership boycotted & tried (unsuccessfully) to undermine our workshop, Palestinians & the region deserve a chance to judge our economic plan for themselves. I’m pleased to share our Peace to Prosperity vision in Arabic! https://t.co/qzkoSHd6wE