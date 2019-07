Ruhání pohrozil: Írán začne zvyšovat obohacování uranu

Pokud zbývající signatáři jaderné dohody uzavřené se světovými mocnostmi nesplní své sliby, jaderný reaktor v Aráku se po 7. červenci vrátí ke své dřívější činnosti, řekl Rúhání. Prezident dnes také ujistil, že Írán se bude dohody držet, pokud tak učiní i druhá strana.

Írán se letos rozhodl začít jadernou dohodu vypovídat, protože od ní loni odstoupily Spojené státy. Ty pak obnovily protiíránské sankce, které poškozují íránskou ekonomiku.

Letos v květnu Írán oznámil, že některé závazky přestane plnit, a dal ostatním signatářům (Francii, Británii, Německu, Rusku a Číně) dva měsíce na to, aby ochránily íránské hospodářství před dopadem amerických sankcí. Lhůta vyprší v neděli 7. července.

Fact: UN's nuclear watchdog IAEA said in report after report that #Iran was complying fully w/its obligations under the nuclear deal. UN confirmed. Other parties to the deal also attest Iran was in full compliance. https://t.co/8XqNveQPCz