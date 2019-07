Kdo porušil jadernou dohodu? Slovní přestřelky mezi Íránem a USA nabírají na síle

"Američané nedovolili Íráncům těžit z úspěchů (jaderné dohody) v době, kdy ji (dohodu) stále (Američané) dodržovali i poté, co odešli," uvedl Džahángírí.

Vztahy mezi USA a Íránem jsou na bodě mrazu od minulého roku, kdy americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy odstupují od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015. Následně Washington uvalil na islámskou republiku nové sankce.

Írán letos v květnu oznámil, že některé závazky z dohody přestane plnit, a dal ostatním signatářům (Francii, Británii, Německu, Rusku a Číně) 60 dní na to, aby ochránili íránské hospodářství před dopadem amerických sankcí.

Iran’s latest expansion of its nuclear program will lead to further isolation and sanctions. Nations should restore the longstanding standard of no enrichment for Iran’s nuclear program. Iran’s regime, armed with nuclear weapons, would pose an even greater danger to the world.