Írán prolomil limit obohacování uranu. Z jaderné dohody je cár papíru

Írán letos v květnu upozornil, že některé závazky z dohody přestane plnit, a dal ostatním signatářům (Francii, Británii, Německu, Rusku a Číně) 60 dní na to, aby ochránili íránské hospodářství před dopadem amerických sankcí. V neděli, kdy tato lhůta vypršela, islámská republika informovala, že začne obohacovat uran nad dohodou stanovený limit 3,67 procenta. Ještě předtím Írán oznámil, že překročil 300kilogramový limit zásob uranu obohaceného maximálně na 3,67 procenta.

Trump, který chce podmínky jaderné dohody s Íránem z roku 2015 nově projednat, Teherán varoval, aby si dal pozor.

Před uzavřením dohody v roce 2015 Írán ve výkonných odstředivkách obohacoval uran na 20 procent, avšak vždy popíral, že usiluje o jadernou zbraň. Při obohacování se zvyšuje koncentrace izotopu 235, který je klíčový při jaderném štěpení uranu. Pro jaderné elektrárny se uran obohacuje v jednotkách procent, zatímco pro jadernou zbraně je zapotřebí obohacení vyšší než 85 procent.

"Dvacet procent zatím nepotřebujeme, pokud ale budeme chtít, můžeme to produkovat. Když jsme překročili 3,67 procenta, nebyl by to pro nás problém," uvedl Kamálvandí s tím, že možnostmi obohacování uranu se zabývala íránská nejvyšší bezpečnostní rada.

"Je tady možnost 20 procent a jsou tady varianty ještě vyšší... Pokud naše země nyní něco potřebuje, nebudeme usilovat o něco jiného, jen abychom trochu víc vystrašili druhou stranu... Vědí, že trend jde ale směrem nahoru (k vyššímu obohacování)," doplnil.

Třetím krokem při vypovídání jaderné dohody z íránské strany by podle Kamálvandího mohlo být zvýšení počtu odstředivek - konkrétně obnovení centrifug IR-2 a IR-2 M. Evropští signatáři dohody by tak podle něj měli rychle splnit své sliby, jinak Írán bude i nadále omezovat své závazky, dodal mluvčí.