Palestinci se nebojí, že Češi uznají Jeruzalém jako hlavní město Izraele

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Palestinské vedení se neobává, že by Česká republika uznala Jeruzalém jako hlavní město Izraele, jak chce prezident Miloš Zeman. V rozhovoru s ČTK to dnes řekl palestinský ministr zahraničí Rijád Málikí. Dříve dnes se šéf palestinské diplomacie setkal se svým českým protějškem Tomášem Petříčkem (ČSSD), jednali spolu o prohloubení obchodní spolupráce i restartování pravidelných bilaterálních jednání na ministerské úrovni, další setkání by se mělo uskutečnit na Západním břehu Jordánu začátkem příštího roku.