Palestinské přiznání: Evropě věříme, USA nikoliv

Na dotaz, zda se šance na mírové řešení palestinsko-izraelského konfliktu od nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa do úřadu snížily, Málikí odpověděl: "Absolutně, jistě. Bez debat. Američané se distancovali od tradiční americké pozice řešení v podobě dvou států... pokud se podíváte na jejich rozhodnutí a činy od uzavření našeho zastoupení ve Washingtonu - na uznání Jeruzaléma jako hlavního města Izraele, přesun americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma, zastavení veškerých příspěvků palestinské samosprávě, zastavení příspěvků Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) a na uzavření amerického generálního konzulátu ve východním Jeruzalémě, bude vám jasné, že Američané zaujali zcela protipalestinský postoj," řekl Málikí. Svými kroky tak podle Málikího Washington dal najevo, že není nestranným zprostředkovatelem a v otázce palestinsko-izraelských mírových jednání přestal být "velmocí" a stal se "malým hráčem ve vnitřní politice Izraele".

To vše přispělo k rozhodnutí palestinského vedení bojkotovat nedávnou konferenci k ekonomické části amerického mírového plánu pro mír mezi Izraelci a Palestinci, která se konala v Bahrajnu. Trumpův zeť Jared Kushner, který byl Bílým domem pověřen vypracováním mírového plánu, jehož zveřejnění opakovaně odkládal, na konferenci představil plán na vytvoření investičního fondu s 50 miliardami dolarů (přes 1,1 bilionu Kč) pro projekty na Západním břehu Jordánu, v Pásmu Gazy a pro palestinské komunity v regionu. Investice mají jít do zdravotnictví, školství, energetiky a vodního hospodářství, nových technologií, turistiky a zemědělství. Politickou část plánu chtějí Spojené státy zveřejnit později.

Málikí v této souvislosti zdůraznil, že akceptovat ekonomický plán bez politického nelze. Bez politického řešení, které by přineslo vytvoření nezávislého palestinského státu v hranicích z roku 1967 a jehož hlavním městem by byl východní Jeruzalém, se totiž podle Málikího lze domnívat, že by americký ekonomický plán pouze sloužil k prodloužení izraelské okupace, což je pro Palestince neakceptovatelné. Přestože se zástupci některých blízkovýchodních států konference v Bahrajnu zúčastnili, i oni trvají na vytvoření nezávislého palestinského státu a svou pozici nebudou nikterak měnit, doplnil Málikí. Zdůraznil, že řešení v podobě dvou států je také stanoviskem mezinárodního společenství.

Naopak proti vytvoření nezávislého palestinského státu je podle Málikího izraelský premiér Benjamin Netanjahu. "Kushner a další (představitelé Trumpovy administrativy) vzali izraelské záměry a přeložili je do angličtiny. Ve skutečnosti to není americký plán, ale Netanjahuův plán, který nemůže nikdo akceptovat a který je odsouzen k zániku. I když se to budou snažit prosadit sto let, nenajdou jediného Palestince nebo Araba, který by to akceptoval," uzavřel palestinský ministr zahraničí.