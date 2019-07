Tálibán se zavázal snížit počet civilních obětí na nulu

"Zavazujeme se respektovat a chránit důstojnost lidí, jejich život a majetek a omezit civilní oběti na nulu," stojí ve společném prohlášení zveřejněném v pondělí večer na závěr afghánských rozhovorů. Obě strany se v dokumentu rovněž zavázaly garantovat bezpečnost "veřejných institucí, jako jsou školy, náboženské školy, nemocnice, trhy, přehrady...". Poválečný Afghánistán by podle prohlášení měl mít islámský právní systém, chránit práva žen v souladu s islámskými hodnotami a zajistit rovnoprávnost všech etnických skupin.

Prohlášení se objevilo den poté, co si bombový útok Tálibánu na východě Afghánistánu vyžádal životy nejméně 18 lidí a více než 180 osob včetně žen a dětí zranil. Loňský rok byl navíc podle OSN nejtragičtější, pokud jde o počet civilních obětí v Afghánistánu - o život přišlo 3804 civilistů včetně 900 dětí a dalších 7000 civilistů bylo zraněno. Tálibán nyní kontroluje více území než kdykoli od svého svržení mezinárodní koalicí vedenou Spojenými státy v roce 2001.

Dnes budou v Kataru pokračovat rozhovory představitelů USA a Tálibánu o ukončení 18 let trvajícího konfliktu. Podle agentury Reuters se obě strany blíží k uzavření dohody, ve které by podle činitelů mohly Spojené státy slíbit stažení svých sil výměnou za záruky, že Afghánistán nebude základnou pro terorismus.

Ačkoliv by taková dohoda umožnila USA ukončit své dosud nejdelší zapojení do konfliktu, není jisté, zda by zajistila mír mezi ozbrojenci a vládou v Kábulu, kterou podporují Spojené státy. Tálibán totiž přímo s afghánským kabinetem jednat odmítá a označuje ho za americkou loutku. To byl také důvod, proč se dvoudenní afghánské rozhovory v Kataru uskutečnily mezi zástupci Tálibánu a 60člennou delegací příslušníků občanské společnosti a politiků vystupujících jako občané, nikoli jako oficiální vládní delegace.