Zapomeňte na lidská práva? Agresitiva se stupňuje, varuje představitelka OSN

Odpovědnost nese saúdské království

Callamardová předložila minulý měsíc OSN zprávu, ve které tvrdí, že odpovědnost za Chášukdžího mimosoudní popravu, zmizení a mučení nese saúdské království, přičemž existují důkazy, že patnáct saúdských agentů jednalo oficiálně a k akci využili státní zdroje.

„Vysocí představitelé v Rijádu, saúdské metropoli, dohlíželi na zpracování plánu, který zahrnoval soukromá letadla, diplomatické krytí, forensního lékaře a personál saúdského konzulátu v Istanbulu,“ pokračuje Callamardová. Zdůrazňuje, že Saúdská Arábie zločin záměrně nevyšetřila.

Chášukdžího vražda není velkým tématem saúdské domácí politiky, jelikož obětí byl novinář žijící v USA a mimosoudní poprava proběhla na tureckém území, konstatuje představitelka OSN. Zdůrazňuje však, že Saúdská Arábie se dopustila nezákonného činu na cizím teritoriu, který šel proti svobodě projevu, ohrozil konsulární institut a dotýká se záležitostí celého mezinárodního společenství.

Proto je mimořádně znepokojivé, že dosavadní mezinárodní právní, politická i diplomatická reakce byla vlažná, kritizuje Callamardová. Poukazuje, že Spojené státy a další stálí členové Rady bezpečnosti OSN proces v Saúdské Arábii sice sledují, ale souhlasili, že nebudou zveřejňovat žádné detaily, čímž se stávají komplici pochybné spravedlnosti.

„Některé státy uvalily cílené sankce na nejméně sedmnáct osob, ale ty neřeší odpovědnost nejvyššího saúdského vedení a odvracejí pozornost o odpovědnosti království jako takového,“ pokračuje představitelka OSN. Dodává, že světová veřejnost naopak požaduje spravedlnost za Chášukdžího, soudy v některých zemích se postavily proti pokračování zbrojních dodávek a někteří zákonodárci se snaží uvalit na Rijád sankce, avšak politika vlád je jiná a zpravidla rozhodující.

Ochota některých předních politiků na Chášukdžího případ zapomenout se jasně ukázala na nedávném summitu G20 v Osace, kde byl saúdský korunní prince vřele uvítán představiteli ostatních zemí, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, konstatuje Callamardová. To podle ní vysílá signál Saúdské Arábii i dalším států, že hrubé porušování lidských práv bude tolerováno.

Zřetelné poselství

„Tato zpráva zní zřetelně a jasně: dobře zdokumentovaná saúdskoarabská kampaň porušování (lidských práv) zjevně pokračuje množstvím nových případů,“ píše Callamardová. Obává se, že bez mezinárodní akce se budou podobné činy opakovat.

Představitelka OSN si klade otázku, co bude dál. Míní, že mezinárodní společenství musí vystoupit a požadovat skutečné vyšetření zločinu a potrestání strůjců. Spravedlnost za Chášukdžího nemůže záviset na pochybném saúdském tribunálu a ostatní země by měly uplatnit mezinárodní jurisdikci a soudit ty, kteří jsou zodpovědní, tvrdí Callamardová. Podotýká, že FBI například může případ vyšetřovat jako narušení amerických zájmů a USA by měly odtajnit své zpravodajské materiály odhalující pravdu.

Generální tajemník OSN by měl pověřit experty, aby určili podíl viny jednotlivců na Chášukdžího vraždě, pro což existují precedenty z minulosti, nabádá Callamardová. Varuje, že vlažný přístup OSN k případu pouze oslabuje tuto instituci, která by proto bez ohledu na riziko politizace a paralýzy měla zřídit nezávislý mezinárodní mechanismus pro vyšetřování cíleného zabíjení novinářů a obhájců lidských práv.

Úkol nesmí ležet pouze na jednotlivých zvláštních zmocněncích, stejně jako by jednotlivé země neměly čelit nebezpečí, že budou vydány na milost velmocím, uvádí Callamardová. Tvrdí, že dodržování základních norem musí vynucovat společenství států, přičemž mezi základní opatření by měly spadat moratorium na prodej sledovacích technologií Saúdské Arábii a cílené sankce na přední saúdské představitele, včetně korunního prince, kteří mohli Chášukdžího vraždu nařídit, dát k ní podnět, či jí zabránit.

Je třeba odmítnout argument, že postavení Saúdské Arábie před spravedlnost a poukázání na konkrétní viníky bez ohledu na jejich statut ohrožuje geostrategické a ekonomické zájmy, deklaruje Callamardová. Zdůrazňuje, že větším zájmem všech zemí je, aby zvítězila spravedlnost, a nátlak na Saúdskou Arábii - či jakýkoliv jiný stát - v otázce dodržování lidských práv z ní může učinit spolehlivějšího partnera.

Tato strategie nicméně předpokládá, že další summit G20 se neuskuteční v Rijádu, konstatuje představitelka OSN. Připomíná, že po druhé světové válce se mezinárodní společenství semklo, aby garantovalo základní principy ochrany lidských práv a udržení míru, přičemž opuštění těchto principů znamená neúctu k milionům lidí, kteří za ně obětovali život, podobně jako Chášukdží.

„Normy rozvolňované kvůli prospěchu či politice se neobnovují snadno,“ konstatuje Callamardová. Chášukdžího vraždu označuje za ztělesnění globálního trendu násilí proti novinářům a lidskoprávním či politickým aktivistům, znak stále agresivnější taktiky státních i nestátních aktérů při umlčování svých kritiků.

Mezinárodní společenství musí být kotva v tomto nepřátelském prostředí, apeluje Callamardová. Tvrdí, že mlčení, pasivita či dokonce tichý souhlas povedou pouze k dalším nespravedlnostem a globální nestabilitě, a proto je načase jednat.