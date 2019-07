O Babišovi se zase mluví v zahraničí. Co o něm řekli v turecké televizi?

— Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz

Český premiér Andrej Babiš opětovně získal pozornost v zahraničí. Turecká televize TRT World v pořadu The Newsmakers mu věnovala 14 minutý úsek, ve kterém s dvěma odborníky diskutovala o tom, co znamenají protesty proti němu, co Babiš symbolizuje a zdali je nějaká možnost jeho sesazení z funkce premiéra.