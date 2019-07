Ruské rakety S-400 už jsou na cestě do Turecka, USA dostaly důrazné varování

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

První dodávka ruského systému protiraketové obrany S-400 do Turecka, která je zdrojem napětí mezi Ankarou a Washingtonem, už podle některých tureckých médií začátkem tohoto týdne vyrazila z Ruska. Napsal to turecký opoziční server Ahval s odvoláním na dvě turecká média. Turecké ministerstvo zahraničí dnes vyzvalo USA, aby se vyhnuly krokům, jež by poškodily vztahy Ankary a Washingtonu.