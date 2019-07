Co s uprchlíky zachráněnými na moři? Exkancléř Kurz by se s nimi nepáral

Jejich debata se točila kolem Íránu a migrace, což je podle izraelských sdělovacích prostředků významné vnitropolitické téma v Rakousku.

Kurz prohlásil, že situace v uprchlických táborech v Libyi je důsledkem toho, že "Evropská unie láká lidi k cestě do Evropy přes Libyi". Kurz je proti tomu, aby byli uprchlíci, zachránění na moři, přiváženi do Evropy, Podle něj by se měli vrátit do zemí svého původu nebo do tranzitní země, a to včetně Libye, která se potýká s vlastním vnitřním konfliktem. Také Netanjahu je podle něj toho názoru, že vlny uprchlíků by měly být zastaveny už v Africe, ideálně dříve, než dospějí k Sahaře.

Prime Minister Benjamin Netanyahu met with former Austrian Chancellor @SebastianKurz.

"You have been a tremendous friend of Israel, a champion of fighting antisemitism, a great leader for Austria. It’s good to see you again, back in Jerusalem. You are warmly welcomed as a friend" pic.twitter.com/6bMMVsdD9F