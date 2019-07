V Hormuzském průlivu přituhuje: Íránské lodě se pokusily zadržet britský tanker

Britský tanker se pohyboval v Perském zálivu, když k němu připluly íránské lodě elitních revolučních gard. Íránci podle amerických zdrojů nařídili tankeru, aby změnil kurz a zastavil v nedalekých íránských vodách. Záznam incidentu pořídil i americký letoun, který se v oblasti pohyboval. Jak nicméně CNN poznamenala, záběry ještě neviděla.

Fregata britského námořnictva, která tanker doprovázela, namířila na Íránce své zbraně a verbálně je varovala, aby se stáhli, což udělali.

Britská vláda ve svém prohlášení informovala "o neúspěšném pokusu zablokovat britské obchodní plavidlo v Hormuzském průlivu". "Jsme tímto činem velice znepokojeni a vyzýváme íránské úřady, aby zmírnily napětí v regionu," dodal britský kabinet.

This @nytimes video nicely illustrates to what extent any disruption of the freedom of navigation around the Strait of #Hormuz is not just a regional matter for the #Gulf - it is a global lifeline in the energy sector pic.twitter.com/55DbUxuHwV