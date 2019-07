Jednání s Hizballáhem? USA se snaží otevřít komunikační kanály, oznámil Nasralláh

"Trumpova administrativa se prostřednictvím mediátorů pokouší otevřít komunikační kanály s Hizballáhem v Libanonu," uvedl podle Reuters Nasralláh v rozhovoru s televizním kanálem Al-Manar, která má blízko k jeho hnutí. "Tohle jsou američtí pragmatici," dodal bez dalších podrobností.

Washington v úterý uvalil sankce na trojici významných členů Hizballáhu, přičemž postihy vůbec poprvé zasáhly i dva libanonské poslance. USA považují Hizballáh za teroristickou organizaci, jeho členům zmrazují majetek a Američanům zakazují s nimi obchodovat. K prohlášení Nasralláha se USA nevyjádřily.

#Hezbollah’s Hassan Nasrallah says that there will be “surprises on the ground, in the air and at sea” in the next war with #Israel. Says while the group had defensives weapons in 2006 the group now has “quality offensive” weapons pic.twitter.com/Rsi71aziEf