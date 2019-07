Rakety S-400 budou už brzy hlídat Turecko, Moskva posílá další části systému

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Rusko pokračuje v dodávkách dalších částí protiraketové obrany S-400 do Turecka, do země dnes dorazil čtvrtý letoun s komponenty tohoto systému. Dnes to podle agentury AP oznámilo turecké ministerstvo obrany. Proti rozhodnutí Turecka, člena Severoatlantické aliance, pořídit si ruský protiraketový systém se ostře ohradily Spojené státy, které Ankaře pohrozily sankcemi, výhrady mají i další země NATO.