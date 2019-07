Ruské stíhačky útočily na uprchlický tábor v Idlibu, 11 mrtvých včetně dětí

SOHR oznámila, že "ruské údery po půlnoci zasáhly neoficiální tábor uprchlíků u Chán Šajchúnu", což je město na jihu Idlibu. Mezi tamními oběťmi byly čtyři děti. Šlo o členy dvou rodin ze sousední provincie Hamá, které do Idlibu uprchly před útoky na svá bydliště.

Při dalším, pozdějším útoku byla zasažena lokalita na východě Idlibu.

Režim v Damašku bojuje o Idlib od dubna a snaží se získat kontrolu nad provincií, do níž se soustředily radikální a povstalecké skupiny.

6 martyrs and 10 civilian casualties, mostly women and children, as a result of the targeting of the town of #JisralShaghour with two air raids targeting the residential neighborhoods and the city hospital.#WhiteHelmets #Idlib pic.twitter.com/QwR6axEoXM