Válka Izraele s Libanonem? Netanjahu a šéf Hizballáhu si drsně vyhrožují

Netanjahu tak reagoval na výroky vůdce libanonské šíitské organizace. Nasralláh v pátek prohlásil, že pokud by v regionu došlo k válce, Izrael nebude ušetřen.

"Írán je schopen bombardovat Izrael vší silou a mocí," řekl Nasralláh podle informace televize Al-Manar patřící Hizballáhu. "Bude-li Írán napaden, bude to znamenat válku v celém regionu. Když Američané pochopí, že by tato válka mohla vyhladit Izrael, ještě si to znovu promyslí."

Spor o mezinárodní jadernou dohodu s Íránem vyhrotil napětí mezi USA a Íránem a vyvolal obavy z nové války v Perském zálivu.

אם חיזבאללה יעז לעשות שטות ולתקוף את ישראל - ננחית עליו ועל לבנון מכה צבאית מוחצת. pic.twitter.com/9QPaEDqlM5 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 14. července 2019

Izraelská bojová letadla stále znovu bombardují cíle v sousední Sýrii. Mnohé útoky jsou podle izraelských údajů zaměřeny proti dodávkám zbraní Hizballáhu. Jeho milice jsou v občanské válce důležitým spojencem syrského prezidenta Bašára Asada a bojují na straně vládních sil. Milice financované Íránem považují Izrael za svého úhlavního nepřítele.

Během jednoměsíční libanonské války v roce 2006 vypálil Hizballáh na Izrael tisíce raket. Podle údajů izraelské armády má v současnosti Hizballáh zhruba přes 120.000 raket, což je dvakrát tolik, než v dobách války před 13 lety. Svými raketami by Hizballáh mohl zaútočit na cíle téměř na celém izraelském území.