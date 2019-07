Saúdská Arábie a SAE pomohou zemědělcům v Súdánu

Súdán zažívá už několik měsíců politickou krizi. Po masových protestech svrhla armáda v dubnu dlouholetého prezideta Umara Bašíra. O pár dnů později ohlásily Saúdská Arábie a SAE společnou finanční pomoc v přepočtu 2,7 miliardy eur (69 miliard korun). V tom bylo zahrnuto i 440 milionů eur pro súdánskou centrální banku se záměrem posílit finančně třetí největší africkou zemi a snížit tlak na domácí měnu.

Mnoha protestujícím v Súdánu je ale pomoc obou velmi bohatých států v Perském zálivu trnem v oku. Obávají se totiž, že tyto dvě mocné monarchie chtějí svých peněz využít k potlačení demokratické změny v Súdánu. Saúdové chtějí zároveň zabránit tomu, aby se Súdán sbratřil s jejich rivaly jako Katar a Turecko. Tisíce súdánských vojáků kromě toho bojují v Jemenu na straně Saúdské Arábie.

Armáda a opozice v Súdánu už týdny bojují o vytvoření přechodné vlády, která by otevřela cestu k volbám do tří let.