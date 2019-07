„Pokud Bůh dá, povraždíme všechny Židy.“ Vysoce člen Hamásu vyzval k zabíjení Židů

„Jsme na pokraji výbuchu. Nebude-li toto obklíčení zrušeno, vybuchneme tváří v tvář našim nepřátelům, s Božím svolením a slávou, “řekl Hammad na protestním shromážděním na hranicích mezi Izraelem a Gazou. Referoval k izraelskému omezení omezení pohybu osob a zboží mezi Izraelem a Gazou. Izrael to odůvodňuje snahou zamezit tomu, aby Hamás a další teroristické organizace dováželi zbraně.

„Výbuch nebude jen v Gaze, ale také na [Západním] břehu a v zahraničí, pokud to chce Bůh,“ varoval Hammad, který následně vyzval Palestince, aby zabíjeli Židy všude na světě. „Máte Židy všude a musíme zaútočit na každého Žida na světě tím, že je povraždíme a zabijeme, pokud to Bůh dovolí,“ cituje jej server The Times of Israel.

Jeho slova vzbudila velké pozdvižení. Nickolay Mladenov, zvláštní koordinátor OSN pro mírový proces na Blízkém východě, je označil za „nebezpečné, a odporné“ a uvedl, že musí být „odsouzeny všemi“.

Proti Hammadovy se postavil i Saeb Erekat, Generální tajemník Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) a hlavní palestinský vyjednavač. „Mezi spravedlivé hodnoty palestinské věci patří láska k svobodě, spravedlnosti a rovnosti. Odporné prohlášení vůdce Hamásu pana Fathiho Hammada o Židech nepředstavuje žádnou z nich,“ napsal Erekat. „Náboženství by nemělo být používáno pro politické účely,“ dodal.

Hammada zkritizovali i někteří prominentní palestinští aktivisté, např. Ahmad Abu Artema. „Náš nepřítel je okupace a ne Židé. Jsou zde mnozí Židé, kteří podporují to, co je správné a spravedlivé ve světě,“ napsal na svůj facebookový profil.

Samotný Hamás se pokusil od Hammada distancovat. „Tato tvrzení nepředstavují oficiální postoje hnutí a konzistentní, adoptovanou politiku, které stanovuje, že náš konflikt je s okupací, která okupuje naši zemi a poskvrňuje naše svatá místa, a ne s Židy po celém světě nebo s judaismem jako náboženstvím,“ napsal Hamás v oficiálním prohlášení zveřejněném na jeho internetových stránkách.

Hammád na stránkách skupiny uvedl, že „podporuje konzistentní, adoptovanou politiku Hamásu, která omezuje svůj odpor na sionistickou okupaci, která usurpuje palestinskou zemi a znečišťuje svatá místa“.

Média poukazují na to, že originální charta islamistické skupiny z roku 1988 měla výrazně antisemitský náboj a vyzývala „k boji proti Židům“. V roce 2017 Hamás vydal novou verzi, ze které byla tato zmínka o boji proti Židům vynechána. Militantní organizace v ní tvrdí, že bojuje výhradně proti „sionistickému projektu, ne s Židy kvůli jejich náboženství.“

The Times of Israel připomínají, že Hammád nenávistivé výzvy proti Židům pronáší pravidelně. V červnu minulého roku např. vyzval muslimy, aby zabíjeli na potkání „sionistické Židy.“

Hamás je považován USA a EU za teroristickou organizaci. Hamás několikrát neúspěšně žádal Soudní dvůr EU, aby jej vyjmul ze seznamu teroristických organizací.