Írán poprvé naznačil, že je ochoten s USA jednat. Klade si ale podmínky

Íránský raketový program řídí revoluční gardy, které spadají jen pod vůdce ajatolláha Alího Chameneího.

Zaríf svou nabídku zveřejnil v rozhovoru se stanicí NBC, která interview vysílala v pondělí večer. Ministr je nyní v New Yorku a účastní se jednání OSN. Řekl, že SAE loni vydaly na zbraně 22 miliard dolarů (500 miliard Kč) a Saúdská Arábie 67 miliard. Mnohé z nich byly americké výroby. Írán podle ministra za zbraně loni utratil 16 miliard dolarů.

"Do našeho regionu se dodávají americké zbraně a oblasti hrozí exploze. Chtějí-li (Američané) jednat o raketách, musejí nejprve přestat prodávat tyto zbraně, včetně raket, do našeho regionu," řekl Zaríf.

Americký prezident Donald Trump, který loni odstoupil od dohody od íránského jaderného programu a obnovil proti Íránu ekonomické sankce, označuje zbrojní prodej na Blízký východ za významnou součást americké ekonomiky. Není jasné, jak by na íránský návrh reagoval, píše AP.

