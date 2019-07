Záhada ztraceného tankeru. Verze Íránu dle arabské televize nesedí

Íránská agentura ISNA dnes uvedla, že v Perském zálivu se ocitl v potížích kvůli technickému problému mezinárodní ropný tanker. "Po žádosti o pomoc se k němu přiblížily íránské jednotky a remorkérem ho odtáhly do íránských vod k nutné opravě," citovala ISNA mluvčího íránského ministerstva zahraničí Abbáse Musávího.

Televize Al-Arabíja ale předtím uvedla, že tanker Riah plující pod panamskou vlajkou nevyslal nouzový signál. S odvoláním na nejmenovaného činitele emirátů televize také informovala, že tanker nepatří SAE a že na něm nebyla emirátská posádka. V posledním roce ho ale provozovala firma ze SAE, uvedla Al-Arabíja.

V oblasti Hormuzského průlivu se v minulých týdnech stalo několik incidentů, při nichž byly napadeny ropné tankery a v jednom případě zasáhla na obranu britského tankeru britská vojenská loď. Útoky na tankery Washington připisuje Íránu, který to ale popírá.

Incidenty se staly v době napětí mezi USA a Íránem, jež souvisí se spory kolem mezinárodní dohody o íránském jaderném programu. Od té USA loni odstoupily a obnovily poté protiíránské sankce, Írán nedávno přestal plnit část dohody a nyní pohrozil, že ji vypoví celou. Napětí zvýšily Spojené státy tím, když letos do Perského zálivu poslaly posily a bojová letadla.

