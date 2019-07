Ozbrojenci vystříleli restauraci v Iráku, zahynul turecký diplomat

Podle kurdského zpravodajského serveru Rudaw zaútočili neznámí ozbrojenci v restauraci v Irbílu asi dvě hodiny po poledni. Některé zdroje zprvu uváděly, že zemřeli nejméně tři lidé, včetně zástupce tureckého generálního konzula. To se zatím nepotvrdilo.

With great sadness we heard the news of the death of the Turkish Deputy Consul in Erbil and we strongly condemn this incident. Erbil will remain a safe city for all foreign guests, especially the Turks. #Irbil #Erbil #Turkish #Turkey #Anadulo_agency https://t.co/jIR25HoiPm