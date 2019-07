Saúdská Arábie otevře hranici do Iráku, utemovaná byla 29 let kvůli Saddámovi

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Hraniční přechod mezi Saúdskou Arábií a Irákem, který byl zavřený od irácké invaze do Kuvajtu v roce 1990, se oficiálně otevře 15. října. Podle televize Al-Arabíja to oznámil tento týden saúdský velvyslanec v Iráku. O plném otevření přechodu se jednalo několik let, dosud se otevíral jen pro irácké muslimské poutníky při jejich cestě do Mekky.