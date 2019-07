Irácké úřady identifikovaly střelce z restaurace v Irbílu, začal hon

Při střelbě na hosty restaurace v Irbílu zahynul turecký vicekonzul a dva Iráčané. Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu řekl, že útočníci byli tři, podle majitele restaurace jen jeden.

#Erbil, in #Iraq’s Kurdistan, is usually considered to be a safe city, where it’s normal for journalists, diplomats and aid workers to move around freely and eat in restaurants. I jog in the park when I’m there on assignment. Incidents like this are incredibly rare..... https://t.co/Yj0WRHGSkl