Ruské stíhačky udeřily v Idlibu. Bomby zasáhly tržiště, 16 mrtvých civilistů

Při náletech byl podle SOHR zasažen trh se zeleninou a dalšími potravinami ve městě Maarat Numán, uvedl dnes ráno šéf SOHR Ramí Abdar Rahmán.

Syrská válka trvá od roku 2011 a od zapojení Ruska v roce 2015 se Damašku podařilo většinu území získat zpět. Rusko je spolu s Íránem hlavním spojencem syrské vlády. Idlib leží na hranici s Tureckem a je poslední provincií, kterou syrský režim ještě nemá pod kontrolou.

Russian and Syrian jets and helicopters are bombing numerous towns in #Idlib today, causing major destruction and at least 12 deaths so far, including children.

Why?

Because no political leader gives a shit about it. Neither in the Arab world nor in the West.#PutinAtWar#Syria pic.twitter.com/miKmvbc7bm