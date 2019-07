USA a Turecko jednají o bezpečnostní zóně na severu Sýrie

Podle tureckého ministerstva obrany budou rozhovory pokračovat v příštích dnech a jejich výsledkem má být koordinovaný postup při ustavení bezpečnostní zóny.

V lednu její vytvoření navrhl americký prezident Donald Trump svému tureckému protějšku Recepu Tayyipovi Erdoganovi. Právě tehdy Turecko hrozilo, že zahájí proti syrským Kurdům ofenzívu.

This is morning of #Idlib

The death covers the place. We appeal you to end the suffering and protect civilians. Act immediately don't waste time.#Syria 🙏🏻 pic.twitter.com/pPhTNxvOgv